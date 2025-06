Mad Moxxi ruba la scena nel trailer della storia Borderlands 4

HQ

Di recente, abbiamo parlato molto di Borderlands 4. Che si tratti di un'anteprima dedicata, di una lunga intervista con gli sviluppatori di Gearbox, di discutere del prezzo del gioco, del supporto post-lancio e altro ancora. Ora, possiamo continuare spostando l'attenzione sul trailer della storia del gioco, che ci presenta i nuovi cattivi e vede lo spettacolo rubato da una collezione di volti che ritornano, come il preferito dai fan Mad Moxxi.

Il trailer ci porta in profondità in Kairos per vedere come il Timekeeper utilizza un dispositivo rudimentale chiamato Bolt per tenere d'occhio la popolazione, qualcosa che il nuovo lotto di Vault Hunters deve affrontare dopo essere stato catturato all'inizio del gioco. Da qui, veniamo lasciati liberi nel mondo per affrontare nemici e boss e per raccogliere tutti i tipi di bottino incredibile, il tutto mentre incontriamo volti familiari come Zane, Amara e Claptrap.

Naturalmente, il trailer funge anche da eccellente assaggio aggiuntivo dell'azione, mostrando i nuovi eroi, la guerra veicolare, il movimento ampliato e altro ancora. Dai un'occhiata qui sotto, tutto in anticipo su Borderlands 4 in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 settembre e Switch 2 qualche tempo dopo.