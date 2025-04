Mafia: The Old Country verrà lanciato ad agosto

HQ

Le date di uscita dei titoli AAA sono di solito una grande notizia e spesso ci sono piccoli eventi o almeno trailer fantasiosi per rivelare quando possiamo iniziare con un gioco tanto atteso. Ma... A volte accade in modo del tutto senza tante cerimonie.

Un esempio di ciò arriva da 2K Games, che senza preavviso ha appena aggiornato la pagina Steam per Mafia: The Old Country con la notizia che uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X l'8 agosto. Poiché questo era apparentemente un errore, il testo fu rapidamente rivisto, ma a quel punto Gematsu, tra gli altri, aveva salvato le prove.

Dal momento che è stato ritirato,Mafia: The Old Country tecnicamente non ha ancora una data ufficiale, ma la fuga di notizie è certamente ufficiale, e ci sono molti elementi che suggeriscono che in meno di quattro mesi giocheremo contro la mafia siciliana in una nuova storia, probabilmente brutale.