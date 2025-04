Emergono ulteriori dettagli sul presunto progetto "Titanfall 3"

HQ

Nonostante le voci e i rapporti suggeriscano spesso che Respawn non stesse lavorando a un altro capitolo del franchise di Titanfall, di recente, una serie di fughe di notizie ha iniziato a fare il giro sostenendo che questo era tutt'altro che accurato.

L'informazione proviene dal leaker Osvaldatore, che in precedenza aveva dichiarato che il gioco era in produzione, e ora ha approfondito ulteriormente questo aspetto osservando che in realtà è più vicino al debutto di quanto ci saremmo aspettati.

L'ultima serie di informazioni afferma che Titanfall 3 è stato costruito su Unreal Engine 5, ha una campagna per giocatore singolo, un'offerta multiplayer con un approccio live-service, una modalità di gioco principale chiamata Extraction, modalità aggiuntive che includono Titanfall 2 classici come Team Deathmatch, Control e Arenas, che presenterà alcuni caratteri Apex Legends di ritorno, ha un sistema meteorologico funzionante e che è "quasi completo".

Ovviamente, poiché si tratta solo di una voce, tutte le informazioni dovrebbero essere prese con la massima cautela, ma sarebbe comunque bello vedere Titanfall tornare, non è vero?