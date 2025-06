McEnroe e Wilander credono che Alcaraz e Sinner siano migliori di Nadal o Federer al loro meglio

HQ

La finale del Roland Garros di domenica scorsa è passata alla storia come la più lunga di sempre, con 5 ore e 29 minuti (il precedente record era di 4 ore e 48 minuti nel 1982), quando Carlos Alcaraz ha salvato tre match point e ha portato il match al quinto set e al super tie-break, sconfiggendo uno stupito Jannik Sinner.

Con tre dei cinque set che arrivano al tie-break, e nessuno dei due domina completamente la partita, con la genuina sensazione che potrebbe andare in entrambi i modi prima del tie-break finale, molti la considerano la migliore finale del Roland Garros di sempre, o forse la migliore finale di singolare maschile da Wimbledon 2008 con Nadal e Federer, se non migliore.

Alcuni esperti veterani ritengono che Alcaraz e Sinner abbiano un livello migliore del miglior Rafa Nadal. Su TNT Sports, John McEnroe, sette volte vincitore del Grande Slam (secondo classificato al Roland Garros nel 1984). "Sarebbero i favoriti per battere Nadal al meglio". L'americano crede che nessuno dei due vincerà 20 o 24 Grandi Slam, perché è molto difficile da raggiungere, "ma con questi due, è come guardare l'NBA e dire che nessuno potrebbe essere migliore di Michael Jordan. Il livello del tennis in questo momento è il più alto che abbia mai visto".

Un altro ex tennista, lo svedese Mats Wilander, che ha vinto sette Grandi Slam, tra cui il Roland Garros tre volte negli anni '80, crede che Alcaraz e Sinner giochino più velocemente di quanto abbiano mai fatto Federer e Nadal. "Sono due dei migliori atleti che l'umanità possa produrre e sono anche tennisti", ha detto Wilander su Eurosport.