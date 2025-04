Mercedes-AMG anticipa quella che sembra essere una nuova super berlina elettrica

HQ

Mercedes-AMG si prepara a presentare un'auto nuova di zecca da inserire nel suo più ampio portafoglio di modelli. Il prossimo veicolo dovrebbe essere un modello di super berlina completamente elettrico, in grado di competere con le offerte premium da Porsche, Audi, Lotus e simili.

Il nome e ulteriori dettagli sull'auto devono ancora essere rivelati, poiché Mercedes-AMG ha semplicemente notato che la rivelazione completa avverrà a giugno, accompagnata da un'immagine teaser che presenta la silhouette elegante dell'auto.

Si prevede che questa vettura sarà il modello EV di punta di Mercedes-AMG, e per di più una super berlina, il che significa che probabilmente avrà molta potenza sotto il cofano e diverse caratteristiche e scelte di design degli interni impressionanti, ma con il trucco che non sarà affatto economica. Scopriremo tutto ufficialmente molto presto, quando l'auto verrà svelata in una data indeterminata a giugno.

