Metroid Prime 4: Beyond - Grandi Mine - Guida alle espansioni di missili, espansioni di colpi elementali e serbatoi di energia

Completare una partita di Samus Aran al 100% fa parte del gioco. Fa parte del divertimento. Nel bene o nel male, i fan si sentono spinti a farlo. Alcuni dei migliori enigmi e sfide in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e l'originale Switch sono proprio i segreti che nasconde in forma collezionabile. Oltre ai classici Serbatoi di Energia e alle consuete espansioni di munizioni esplosive (Missili e Bombe Potenti Psichiche), il gioco ora aggiunge le espansioni Elemental Shot per le munizioni speciali del Cannone da Armo.

E cosa significa questo? Ancora più segreti da scoprire! In questa guida raccogliamo ogni espansione delle Grandi Miniere, l'ambiente finale del gioco, dove soffrirai per conto dei tuoi compagni del FG, eviterai troppo rumore e scaverai più a fondo dei nani di Moria. C'è un Balrog qui sotto?

Great Mines contiene 2 Serbatoi di Energia, 7 Espansioni di Missili, 6 Espansioni di Colpi Elementali, più la corrispondente espansione Bomba Potenziata Psichica.

Espansione del Missile 1

Appena entri nelle mine (e prima di tentare di attraversare per abbassare un ponte per i soldati del FG) fai una deviazione attraverso la fossa principale al Livello 1 e usa la rotaia magnetica di Lamorn.

Espansione Elemental Shot 1

Proprio accanto alla prima Stanza di Salvataggio, nel centro comando di Livello 1, abbassa la struttura interna del contenitore del soffitto.

Espansione del missile 2

Nella stretta fessura al Livello 2, usa quelle adorabili creature che fungono da punti di rampino e nodi di ancoraggio per dondolarti e afferrare l'espansione.

Espansione Elemental Shot 2

Attiva la rotaia turbo psichica Psychic Boost Ball che si trova a un'estremità della fossa principale: Livello 2.

Serbatoio di Energia 1

Fai apparire le piattaforme psichiche viola accanto al ponte nella fossa principale: Livello 2.

Espansione del Missile 3

Fai saltare il muro minerario con esplosivi subito dopo aver ottenuto il Super Missile.

Espansione Elemental Shot 3

Distruggi il dispositivo di chiusura rinforzata per accedere al puzzle del tubo Morph Ball della cava.

Espansione Elemental Shot 4

Per scalare in tempo la rotaia magnetica di Lamorn nella fossa principale: Livello 3, devi salire a metà, poi usare il Raggio di Controllo per ricominciare il conto alla rovescia e completare la salita.

Dove trovare il Bot Esploratore delle Grandi Miniere

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono la risorsa definitiva per i completisti di Metroid Prime 4: Beyond. Se li attivi con un Colpo Tuono, segnano ogni collezionabile rimasto nell'area sulla mappa con un'icona di croce. Vai al 100%.

"Mechanoide: robot da ricognizione. Emette onde ultrasoniche dall'alto e mostra oggetti di valore rilevati nell'area. Può essere attivato tramite una scarica elettrica."

Il tuo robot preferito ti aspetta al Livello 3 delle miniere, nella fossa principale, dove si trovano crisalidi di Griever Perseguitore e cristalli di Viewros.

Espansione del Missile 4

Rimuovi il portello dal Tunnel di Transito E per raggiungere questa espansione poco prima di affrontare l'Omega Griever.

Espansione del Missile 5

Fai saltare la serratura nel Tunnel di Transito A al Livello 1 con il tuo Super Missile.

Espansione Elemental Shot 5

Sfonda la chiusa Gibardamium che bloccava l'accesso al Sito di Radicazione Cucurbulb B al Livello 1. Questa è una GRANDE espansione di colpi elementali, quindi aggiunge 20 unità di munizioni elementali.

Espansione del Missile 6

Distruggi il dispositivo di blocco rinforzato sul veicolo distrutto nel Tunnel di Transito B al Livello 2. La parte più difficile qui è semplicemente individuare la serratura, perché è un po' nascosta.

Espansione del missile 7

Apri e libera il tunnel di scarico al Livello 2 con i tuoi nuovi strumenti esplosivi.

Espansione Elemental Shot 6

Ricordi la scogliera dove hai aiutato la VUE-995 ad attraversare facendo crollare un pilastro di cristallo di Deborah parzialmente corroso sotto la bile di una metalitta? (La Fessura di Cristallo, stanza finale al Livello 2.) Torna indietro lì e troverai un punto di rampino dove saltare sulle sporgenze di cristallo.

Espansione della Bomba Potenziata Psichica 1

E ricordi quel corridoio stretto nella fossa inferiore del Livello 3 che finiva in un tappo di Gibardamium? Ora puoi spaccarla con la tua Psychic Power Bomb. Se hai finito le carte, fai spawnare i Grievers nelle vicinanze sparando missili contro le mura, perché a volte li lasciano cadere.

Serbatoio di energia 2

Usa sia l'oscillazione yoyó che il circuito half-pipe nel Tunnel dell'Abisso al Livello 3. Alla fine, esegui un salto con la bomba per raggiungere il carro armato.