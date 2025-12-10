Metroid Prime 4: Beyond - Ice Belt - Guida alle espansioni missilistica, espansioni dei colpi elementali e serbatoi energetici

HQ

Completare una partita di Samus Aran al 100% fa parte dell'accordo. È la ciliegina sulla torta dell'esperienza. Nel bene o nel male, i fan sentono che dobbiamo farlo. Alcuni degli enigmi e delle sfide più interessanti in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e la Switch originale risiedono proprio nei segreti che nasconde come oggetti da collezione. Oltre ai classici Serbatoi di Energia e alle consuete espansioni di munizioni esplosive (Missili e Bombe Potenziate Psichiche), il gioco ora include anche le Espansioni Elementali per le munizioni speciali del Cannone da Armo.

E cosa significa questo? Un numero ancora maggiore di segreti da scoprire! In questa guida raccogliamo ogni espansione della Cintura di Ghiaccio, la quarta area del pianeta Viewros: l'ambiente ghiacciato atteso che, una volta attivata la Cintura, inizia a sciogliersi come se fosse l'Era Glaciale.

La Cintura di Ghiaccio contiene 2 Serbatoi di Energia, 8 Espansioni di Missili e 7 Espansioni di Colpi Elementali (non perdere tempo a cercare espansioni Bomba Potenziata Psichica).

Espansione del Missile 1

Sei appena entrato nel bioma, non hai nemmeno visto il titolo della zona, e i Lupi delle Nevi non ti hanno attaccato. Nella primissima stanza, la baia di carico con la gru, vedrai l'espansione dietro un'apertura a griglia. Usa il terminale Morph Ball a sinistra per aprire la grata. Non ti serve la Sfera Potenziata Psichica o la Bomba Potente Psichica.

Espansione Elemental Shot 1

Subito dopo aver ottenuto il Lazo Psichico, nella stessa stanza di monitoraggio dei biolaboratori, abbassa i due condotti di servizio per i robot di manutenzione bloccati in posizione rialzata per completare un circuito Morph Ball, poi accedi all'upgrade tramite l'ascensore Morph Ball.

Espansione del missile 2

Sei nel mezzo della ricerca dei frammenti di codice TQ (che, come il gioco suggerisce con malizienza, sta per "te quiero") per spingerti sempre più a fondo nel complesso della Cintura. Una volta che probabilmente ne hai raccolti circa la metà (i primi due codici), nella stanza a un'estremità che serve come accesso ai biolaboratori, rimuovi qualche detrito con il tuo nuovo giocattolo, poi sciogli una barriera di ghiaccio con il Colpo di Fuoco. Tempo di ricompensa.

Espansione del Missile 3

Nel passaggio che conduce alla sezione chirurgica c'è un angolo Morph Ball in una piccola stanza laterale a forma di spillo. Arriva, gira intorno e raccogli l'espansione.

Serbatoio di Energia 1

Hai appena acceso il generatore usando il tuo Control Beam. Che spettacolo. Con la Cintura di Ghiaccio attiva, le luci si accendono e il riscaldamento centralizzato si attiva. I circuiti si riattivano e il ghiaccio che blocca certi meccanismi inizia a sciogliersi.

Prima di lasciare la sala generatori sul piano centrale elettrica, nota che c'è un livello inferiore sul lato destro. Scendi in forma di Morph Ball, schiva le scariche elettriche e aggiungi 100 punti alla tua salute totale.

Espansione del Missile 4

Quando sei sceso dai biolaboratori alle ali mediche, hai visto un'espansione molto evidente nel Corridoio di Collezione, ma... Non riuscivi ancora a raggiungerla. Dovevi tornare una volta che la Cintura di Ghiaccio (il grande generatore) era attiva, permettendo ai Griever congelati di aprire la porta adiacente per te.

Espansione Elemental Shot 2

Prima di lasciare l'area di quarantena, guarda la finestra incrinata delle porte di contenimento. Distruggila e potrai passare in modalità Morph Ball.

Serbatoio di energia 2

Dovrai tornare qui con il Preso Psichico, perché il Solo Lazo Psichico non basterà quando dovrai oscillare tra i punti di rampa e i nodi che materializzi con il Visor Psichico. L'upgrade si trova nell'Ice Canyon, il tratto esterno delle ali mediche dove salti tra le piattaforme nel mezzo di una bufera di neve.

Espansione del Missile 5

Devi tornare alla Cintura di Ghiaccio una volta che hai caricato il Colpo Tuono nel tuo Cannone a Braccio, in perfetto stile di backtracking. Al livello più basso del seminterrato (quarantena), accedere alla stanza adiacente alla base dell'ascensore rimuovendo la serratura elettrica.

Espansione Elemental Shot 3

Se torni a Ice Belt con la Sfera Ragno Psichica, finalmente riuscirai a raggiungere questa Espansione Colpo Elementale che pensavi richiedesse un impossibile Salto Bomba. In realtà, se esci a sinistra dal dotto che conduce alla sezione chirurgica delle ali mediche, puoi arrampicarti e poi scendere sopra dall'alto.

Dove trovare il Bot Scout della Cintura di Ghiaccio

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono lo strumento definitivo per i completisti in Metroid Prime 4: Beyond. Se li attivi con un Colpo Tuono, segnano sulla mappa—con una piccola icona di croce—ogni collezionabile rimasto nella zona. Vai al 100%.

"Mechanoide: robot da ricognizione. Emette onde ultrasoniche dall'alto e mostra oggetti di valore rilevati nell'area. Può essere attivato con una scarica elettrica."

Il Bot Scout della Cintura di Ghiaccio si trova sulla pianura innevata dove i Lupi delle Nevi ti circondarono per la prima volta. E funziona perfettamente, con il gelo compreso.

Espansione Elemental Shot 4

Proprio accanto a dove hai trovato il Scout Bot c'è una grotta della Morph Ball. Sciogli il suo ingresso ghiacciato e afferra il premio.

Espansione del Missile 6

Scioglie il ghiaccio per rivelare l'apertura che conduce all'antico tempio.

Espansione Elemental Shot 5

Torna al deposito di attrezzature dove hai incontrato per la prima volta il tuo nuovo compagno meccanico per raccogliere ciò che hai lasciato indietro, ora che hai recuperato la Palla del Ragno Psichico.

Espansione del missile 7

Finalmente puoi prendere questo. Al livello dei biolaboratori c'è un condotto che porta alla hall. Prima si vedeva solo l'ingresso, ma se torni con la Sfera Ragno Psichica puoi usare la mossa yo-yo e piazzare una Bomba Potenziata Psichica in ogni semaforo rosso. Cerca di accenderli tutti contemporaneamente.

Espansione del Missile 8

Nell'area di stoccaggio delle ali mediche puoi scendere al livello inferiore in forma di Morph Ball usando un ologramma della Morph Ball. Poi segui la rotaia magnetica di Lamorn con la Sfera Ragno Psichica per reclamare l'ultima Espansione Missile in questo bioma congelato.

Espansione Elemental Shot 6

Nel portello inferiore, al livello della centrale elettrica, vedrai che una volta che il generatore è in funzione, un connettore della pompa si è riattivato. Usalo per aprire il cancello e raccogliere l'espansione al segnale della mappa.

Espansione Elemental Shot 7

Attento: questa è una GRANDE espansione Elemental Shot. A livello centrale elettrica, all'interno del grande cilindro del generatore, puoi tornare indietro una volta che hai sia la Sfera Ragno Psichica da scalare sia la Sfera Potenziamento Psichica da lanciare.