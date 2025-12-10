Metroid Prime 4: Beyond - Pozzo di Segnalazioni - Guida alle espansioni dei missili, espansioni dei colpi elementali e serbatoi energetici

HQ

Completare una partita di Samus Aran al 100% fa parte del gioco. Fa parte del divertimento. Nel bene o nel male, i fan sentono che dobbiamo farlo. Alcuni dei migliori enigmi e sfide in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e la Switch originale risiedono proprio nei segreti nascosti come collezionabili. Oltre ai tradizionali Serbatoi di Energia e alle consuete espansioni di munizioni esplosive (Missili e Bombe Potenti Psichiche), il gioco ora aggiunge anche Espansioni Elementali per le munizioni speciali del Cannone da Armo.

E cosa significa questo? Ancora più segreti da scoprire! In questa guida raccogliamo ogni espansione di Flare Pool, l'inevitabile ambiente vulcanico del gioco; una che visiterai prima solo per essere bloccato e poi tornare per la sequenza di fuga di Metroid, altrettanto inevitabile, mentre tutto crolla intorno a te.

La Piscina di Razza contiene i consueti 2 Serbatoi di Energia, oltre a 9 espansioni Missili, 9 espansioni Elemental Shot e 1 espansione Psychic Power Bomb.

Espansione del Missile 1

Proprio mentre entri nel bioma, all'ingresso del vulcano prima ancora che appaia la segnaletica della Piscina di Flare, puoi usare il Visore Psichico per materializzare piattaforme viola attorno a una coppia di colonne a sinistra, sopra la lava, dove fluttuano quelle creature che ricordano i Matrix Sentinels.

Vedrai un'altra espansione dietro una cascata di lava nella camera successiva (l'accesso alla costa), ma non puoi ancora raggiungerla. Non puoi nemmeno attraversare il mare di lava finché non miglioriti il Vi-O-La, quindi è il momento di tornare indietro, raccogliere il Fire Chip e lasciare per ora la Flare Pool.

Espansione del missile 2

Ricordi quella che abbiamo menzionato dietro una cascata di lava? Se hai già l'Ice Shot, congela momentaneamente la lava, distruggi la parte solidificata e raccogli l'espansione prima che il flusso fuso riprenda.

Espansione Elemental Shot 1

Ti serviranno la Sfera Potenziamento Psichico e la Tuta IC Vi-O-La. Appena attraversi quello che un tempo era il ponte del lago di lava, rivela un turbo rail psichico che attraversa l'area e prendi la tua espansione Elemental Shot.

"Turbo rail psichico: Un binario fatto di psicoenergia che segue curve irregolari. Una volta materializzato, può essere cavalcato usando la Sfera Potenziante Psichica."

Espansione Elemental Shot 2

Dopo aver superato il primo half-pipe, nella stanza di attraversamento inferiore, rimuovi la barriera per prendere l'espansione.

Serbatoio di Energia 1

Una volta raffreddata la caldaia e incontrato Duke (il tuo nuovo amico della Federazione), occupati dei fastidiosi psibot nella sala verticale (la camera di iniezione), poi attiva il dispositivo Lamorn nella stanza di stoccaggio.

Espansione della Bomba Potenziata Psichica 1

Con il tuo nuovo potere distruttivo, puoi tornare alla Piscina Flare dopo il suo crollo ed entrare nella pianta di magma fluttuando con la tua tuta IC Vi-O-La dopo aver sfondato la parete rocciosa. C'è un enigma della Morph Ball qui, ma prima di provarci, attraversa sulla riva opposta e chiudi il flusso di lava da un terminale.

Serbatoio di energia 2

Se torni dove hai combattuto Phenoros nel cuore del vulcano, ora troverai una pozza di lava e molti detriti del crollo della fabbrica, ma tra di essa c'è un tesoro. La cassa contenente il serbatoio energetico si trova sul lato sinistro, ma appena la rompi e provi a prenderla, un raccoglitore di magma la ruba. È ora di un altro mini-combattimento intriso di lava, ma è molto facile.

Espansione del Missile 3

Nella sala caldaie ottieni un doppio premio, proprio come la statua del sacerdote H'vynn nella Cerimonia della Fiamma Sacra. Rimuovi la serratura elettrica ora che hai il Colpo Tuono, poi attiva il generatore con una Bomba Potenziata Psichica. A destra, la tua Espansione Missilistica...

Espansione Elemental Shot 3

... e a sinistra, un'espansione bonus Elemental Shot.

Espansione del Missile 4

C'è un'altra serratura elettrica prima della camera di raffreddamento. Dentro uno degli armadietti resistenti al calore si trova la tua ricompensa.

Espansione del Missile 5

Nella camera di raffreddamento vera e propria c'è una rotta per la Sfera del Ragno Psichico. Sali evitando i burst elettrici e raccoglierai altri cinque missili.

Espansione del Missile 6

Nella sala di osservazione vieni teso un'imboscata, ma una volta sgomberata puoi accedere all'espansione che ti aspetta sulla griglia a sinistra: dagli una bella scossa.

Espansione Elemental Shot 4

Se attraversi la camera di iniezione a spirale, in cima puoi dondolarti come Tarzan usando il Grippo Psichico per raggiungere la piattaforma finale.

Dove trovare il Flare Pool Scout Bot

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono lo strumento definitivo per i completisti di Metroid Prime 4: Beyond. Se li attivi con una scarica elettrica, mostreranno sulla mappa (contrassegnati con una piccola croce) ogni collezionabile rimasto nella zona. Perfetto per quella corsa al 100%.

"Mechanoide: Scout Bot. Emette onde ultrasoniche dall'alto e mostra oggetti di valore rilevati nell'area. Può essere attivato con una scarica elettrica."

Il Scout Bot della zona più calda del gioco ti aspettava sempre appena oltre il ponte del lago di lava dove erano crollati, nascosto nell'angolo sinistro. Ma non avevi il Colpo Tuono. Ora puoi attivarlo.

Espansione Elemental Shot 5

Proprio accanto al robot ricognitore, gioca a yo-yo usando il Grippo Psichico sulla torre tra le bocchette di vapore.

Espansione del missile 7

Nel secondo half-pipe del sistema di ventilazione, ora che hai la Sfera Ragno Psichica, puoi aggrapparti alla parete sinistra e scivolare nel condotto di manutenzione.

Espansione Elemental Shot 6

Accanto al veicolo malmesso mostrato nello screenshot c'è una grata infiammabile. Brucialo via e rotola dentro con la Morph Ball.

Espansione Elemental Shot 7

Il puzzle della camera di iniezione è un po' più complicato. Ti dicono di attivare tutti gli scanner, ma prima devi trovare il circuito di attivazione del rotogeneratore dietro di te. Attivalo con una scarica elettrica, usa la Sfera di Boost per schierare tutti gli scanner, e colpiscilo di nuovo con un altro set di scariche per rimuovere la copertura e spingere fuori il pistone stabilizzatore del proiettile del cannone—rivelando una GRANDE Espansione Elementale Shot.

Espansione del Missile 8

Questo enigma della sala di sorveglianza è anche più elaborato. Per prima cosa, rimuovi la copertura dal meccanismo centrale del soffitto. Poi, genera una particella psichica tenendo la Bomba Psichica in modalità Morph Ball e lanciala per alimentare il sistema. Successivamente, attiva tutti e tre i nodi contemporaneamente con il Raggio di Controllo. È tuo.

Espansione Elemental Shot 8

Se non l'hai fatto tornando al cuore del vulcano per l'ultimo Serbatoio di Energia, nota che a entrambi i "poli" della mappa c'è una piccola espansione che fluttua vicino alle rocce. A sinistra, un'espansione Elemental Shot...

Espansione del missile 9

... e a destra, un'espansione missilistica.

Espansione Elemental Shot 9

Ricordi il deposito di rottami dove hai preso in prestito il Fire Chip? Se non l'hai ancora fatto, puoi polverizzare i detriti, usare la Sfera Ragno Psichica per muoverti all'interno dell'arco e prendere l'espansione Elemental Shot.