Metroid Prime 4: Beyond - Volt Forge - Guida alle espansioni dei missili, espansioni a colpi elementali e serbatoi energetici

HQ

Completare una partita di Samus Aran al 100% fa parte del pacchetto. È la ciliegina sulla torta dell'esperienza. Nel bene o nel male, i tifosi sentono che dobbiamo semplicemente farlo. Alcuni degli enigmi e delle sfide più interessanti in Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 e la Switch originale risiedono proprio nei segreti nascosti come collezionabili. Oltre ai classici Serbatoi di Energia e alle consuete espansioni di munizioni esplosive (Missili e Bombe Potenziate Psichiche), il gioco ora include anche le Espansioni Elementali per le munizioni speciali del Cannone da Armo.

E cosa significa questo? Un numero ancora maggiore di segreti da scoprire! In questa guida raccogliamo ogni espansione di Volt Forge, la seconda area principale del pianeta Viewros e una centrale elettrica combinata con una fabbrica di motociclette.

Volt Forge contiene 2 Serbatoi di Energia, 8 Espansioni Missili e 7 Espansioni Tiro Elementale (non contiene espansioni Bomba Potenziata Psichica).

Annuncio pubblicitario:

Serbatoio di Energia 1

Il primo potenziamento che ottieni naturalmente (perché puoi vedere gli altri ma non raggiungerli ancora) è un Serbatoio di Energia, assegnato dopo aver sconfitto il psibot travestito da Sylux negli archivi della Torre 2.

Espansione del Missile 1

Con la Torre 2 attivata, quando torni attraverso la ricezione si attiverà anche una piattaforma olografica per la Morph Ball. Non preoccuparti, non hai ancora bisogno della Psychic Boost Ball o delle Psychic Power Bombs: è un sollevatore standard per droidi da manutenzione. Scendi sopra, scendi, schiva le scariche elettriche e afferra l'espansione missilistica.

Annuncio pubblicitario:

Espansione del missile 2

In Tower 3, una volta completato il famigerato tutorial di guida, noterai "alcune rocce che coprono un'apertura contenente un oggetto" nel nucleo della struttura. Usa i tuoi missili e reclama il tuo potenziamento.

Espansione del Missile 3

Nel Tunnel di Accelerazione C tra la Torre 3 e la Torre 1, vedrai questa espansione attraverso la finestra di un tubo aereo. Non stressarti nel cercare di salire e non dare per scontato che ti manchino degli upgrade: puoi aprire la finestra sparando il Raggio di Controllo al rallentatore attraverso la bocca del tubo fino a raggiungere l'interruttore interno.

Espansione del Missile 4

Nel vano merci, appena entri nel bioma (e quindi nella Torre 1), puoi usare la tua nuova Sfera di Potenziamento Psichico per attivare il rotogeneratore. Se persisti, alla fine farai scontrare i contenitori, slogandone uno e rivelando l'espansione all'interno.

Espansione del Missile 5

Ora che sei tornato a Volt Forge con la Psychic Boost Ball, puoi finalmente risolvere uno degli enigmi più divertenti di questa abilità, situato al centro della Torre 1. Accedi al piano di irradiazione, scendi evitando ascensori e piattaforme elettrificate, ed entra nel cilindro centrale. Dovrai eseguire salti di boost su piattaforme semicircolari per aumentare lo slancio ed uscire dagli sportelli superiori.

Espansione Elemental Shot 1

Nella stanza archivio della Torre 2, sicuramente notavi i contenitori sospesi molto sospetti. Se hai già il Lazo Psichico, la parte più difficile di questo segreto è semplicemente trovare i punti di rampa. Scansiona intorno, tira fuori i perni e l'espansione Elemental Shot è tua.

Serbatoio di energia 2

Se sei tornato con il Grip Psichico, probabilmente sei sceso al nucleo energetico della Torre 1 per recuperare il Chip del Tuono, giusto? Sconfiggi Temu Sylux e sarai ricompensato con altri 100 punti salute.

Espansione Elemental Shot 2

Ti ricordi il vialetto crollato? Dopo aver sconfitto Fakelux non è più così elettrificato, quindi puoi infilarti in uno spazio nella modalità Morph Ball, seguire il corridoio di manutenzione e raccogliere il tuo premio.

Espansione Elemental Shot 3

Mentre sei a Volt Forge, approfitta del tuo nuovo Grippo Psichico per saltare tra le torri come Indiana Jones. Raggiungerai una piattaforma separata collegata al generatore della Torre 1.

Espansione Elemental Shot 4

Nella Torre 2, potresti aver notato un'espansione molto alta del Colpo Elementale nella stanza del deposito. La parte difficile qui è far apparire il nodo di rampino, così puoi affidarti ai contenitori impilati lungo le pareti per ottenere l'altezza necessaria.

Espansione del Missile 6

Quando raggiungi la sala di elaborazione della Torre 2, prima FAI MOLTA ATTENZIONE con la torretta e i robot attaccanti. Solo dopo averli eliminati dovresti usare la Sfera Potenziamento Psichica sul rotogeneratore per sollevare il contenitore che contiene l'Espansione Missile.

Espansione del missile 7

Questa poteva facilmente essere la tua prima o seconda espansione. Ti aspettava all'ingresso della struttura, nascosto in un contenitore di provviste.

Espansione del Missile 8

Se torni alla pianta e scendi al punto di certificazione della Torre 3, puoi usare il tuo Lazo Psichico per rimuovere un blocco, poi il Colpo Tuono per rivelare l'espansione.

Espansione Elemental Shot 5

Ricordi la linea di produzione dove potevi trasformarti in una b-o-la e le macchine ti scambiavano per le ruote della Vi-O-La? Puoi ripetere il trucco ora, ma con la Psychic Spider Ball in mano potrai scalare l'interno della torre e raggiungere il potenziamento.

Espansione Elemental Shot 6

Era dentro l'ascensore stesso! Un ottimo omaggio al Metroid classico. Guarda il finto soffitto nella Torre 2: ascensore 3, e rimuovilo con il Lazo Psichico. Dovrai eseguire un Salto Bomba per raggiungerla. È una GRANDE espansione di colpi elementali.

Espansione Elemental Shot 7

Al generatore della Torre 2, potresti aver notato piattaforme esterne con elementi irraggiungibili prima. Se torni con la Psychic Spider Ball, puoi scalare la rotaia magnetica di Lamorn e poi giocare a yo-yo elettrico per raggiungere l'ultima espansione Elemental Shot di Volt Forge.

Dove trovare il Volt Forge Scout Bot

Questi utili bot di scansione e aggiornamento delle mappe sono lo strumento definitivo per i completisti di Metroid Prime 4: Beyond. Se li attivi con un Colpo Tuono, segnano sulla mappa (con una piccola icona di croce) ogni collezionabile rimasto nella zona. Vai al 100%.

"Mechanoide: robot da ricognizione. Emette onde ultrasoniche dall'alto e mostra oggetti di valore rilevati nell'area. Può essere attivato con una scarica elettrica."

Il Scout Bot di Volt Forge ti aspetta danneggiato a sinistra dell'ingresso del generatore della Torre 2. Come sai, se hai il Thunder Shot, puoi riattivarlo con una scarica.