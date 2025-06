Microsoft ci dice di abbassare le aspettative per Xbox Games Showcase

HQ

Molti di noi si aspettano che l'Xbox Games Showcase di domani sia l'evento di gioco più grande ed emozionante dell'anno. Lo spettacolo dell'anno scorso è stato fantastico e il fatto che Microsoft possieda così tanti degli studi di sviluppo più grandi e talentuosi del mondo ha portato ad avere aspettative incredibilmente alte anche per l'edizione di quest'anno. Ma forse dovremmo abbassarli un po'?

Questo è almeno ciò che Aaron Greenberg, il vicepresidente del marketing di Microsoft, ha detto a un giocatore entusiasta su X:

"Non vedo l'ora che arrivi lo show, ma non esagerate. L'anno scorso abbiamo bruciato la casa! 🤣"

Abbastanza comprensibile, considerando quello che abbiamo visto l'anno scorso, ma Greenberg sta solo giocando con noi? In caso contrario, quanto dovrebbero essere basse le nostre aspettative? Stiamo parlando di quello che molti ora considerano il più grande editore di terze parti (non a me, Xbots) con una quantità incredibile di incredibili progetti in fase di sviluppo, sia annunciati che ancora nascosti.

Quali giochi e studi devono apparire nell'Xbox Games Showcase di domani per renderti felice?