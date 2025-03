Minecraft è in fase di aggiornamento con nuove texture e illuminazione migliorata

HQ

Un importante restyling attende Minecraft con l'aggiornamento Vibrant Visuals, che Mojang ha appena presentato. L'aggiornamento mira a migliorare significativamente la grafica del gioco senza comprometterne l'iconica estetica a blocchi. Lo sviluppo di questo aggiornamento è in corso da diversi anni dietro le mura dello studio e Ingela Garneji, responsabile di Minecraft ha spiegato che il processo ha comportato numerose sfide, traendo lezioni dai precedenti passi falsi.

"Abbiamo abbracciato molti di questi insegnamenti. Quindi, per questa volta, lo studio ha davvero dato al team lo spazio per costruire le basi per il motore che volevamo fornire su questi set di funzionalità. Non stavamo esagerando e promettendo un sacco di cose che non potevamo costruire fino a quando non le abbiamo effettivamente costruite e condivise con il resto del team".

Anche la product manager Maddie Psenka ha sottolineato che il team è concentrato sulla costruzione di una solida base su cui Minecraft possa fare affidamento in futuro. L'aggiornamento sarà disponibile sia per l'edizione Bedrock che per quella Java del gioco. Ciò significa che i giocatori su piattaforme come PS5, Xbox Series X|S e alcuni dispositivi iOS e Android potranno godere di questi miglioramenti visivi.

L'utilizzo del nuovo profilo visivo sarà completamente facoltativo e potrà essere attivato o disattivato tramite le impostazioni di gioco. Per coloro che scelgono di abilitare Vibrant Visuals, l'esperienza sarà trasformativa, con nebbia volumetrica e ray tracing che renderanno gli ambienti molto più vivi che mai.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per l'aggiornamento, ma Mojang ha promesso che i giocatori possono aspettarsi di godersi questo spettacolo visivo "molto presto".

