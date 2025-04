Minecraft il numero di giocatori è aumentato di oltre il 30% in linea con la prima di un Minecraft Il successo al botteghino si è tradotto in un aumento dell'interesse per il gioco.

HQ È un'idea abbastanza comune che quando arriva un adattamento di un videogioco, che si tratti di un film o di una grande serie televisiva, in genere ha un impatto sul gioco su cui si basa. Lo abbiamo visto con Sonic X Shadows Generations che ha ottenuto un aumento dei giocatori quando Sonic the Hedgehog 3 è stato presentato per la prima volta, e ora stiamo vedendo accadere lo stesso di nuovo con Minecraft. Secondo The Game Business, si noti che le cifre dei giocatoriMinecraft sono aumentate di circa il 30% durante il periodoA Minecraft Movie della premiere. Prima del debutto del film, i giocatori attivi giornalieri erano aumentati del 25% di settimana in settimana, e questo è poi aumentato di un ulteriore 14% la domenica successiva all'arrivo del film. Questo si è tradotto anche nelle vendite del gioco, poiché si è notato che la versione Switch del gioco ha visto un aumento del 25% delle vendite la settimana prima della premiere del film e poi un ulteriore 8% durante il weekend di apertura. Questo è particolarmente impressionante in quanto Minecraft rimane uno dei videogiochi più popolari oggi sul mercato, con una base di utenti mensili attivi che si dice sia di oltre 170 milioni di giocatori.