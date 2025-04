Mohamed Salah e Virgil van Dijk firmeranno estensioni di contratto con il Liverpool, dicono più fonti

HQ

La situazione di Mohamed Salah per quanto riguarda il suo contratto con il Liverpool si è capovolta. Dopo aver trascorso tutto l'anno a suggerire che non avrebbe continuato al Liverpool, nonostante questa stagione sia stata una delle sue migliori anche a 32 anni, nuovi rapporti dicono che è stato raggiunto un nuovo accordo tra il club inglese e il giocatore egiziano. E non sarebbe l'unico a continuare: anche Virgil van Dijk firmerà un nuovo contratto.

Questo secondo diversi giornalisti, che hanno dato la notizia mercoledì pomeriggio, tra cui Paul Joyce del Times o Florian Plettenberg per Sky. Se tutto procede senza intoppi, entrambi i giocatori rinnoveranno i loro contratti e potrebbe essere annunciato presto. A quanto pare, Salah accetterebbe un leggero taglio di stipendio, ma il suo obiettivo è sempre stato quello di rimanere al Liverpool, nonostante fosse adocchiato dalla Saudi Pro League.

Niente di tutto questo è stato confermato dal club o dai giocatori, e ci vorrà un po' prima che l'accordo sia finalizzato e firmato, ma questa è una buona notizia per i tifosi del Liverpool, che nonostante la delusione per la Champions League e la EFL Cup, vinceranno comunque la Premier League quest'anno, grazie a un grande affare di Mohamed Salah, che molti vedono ancora come uno dei favoriti per il Pallone d'Oro del prossimo anno.