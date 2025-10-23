Mondiali 2025: G2 Esports e Hanwha Life confermati per i playoff

HQ

Il tabellone dei playoff League of Legends World Championship 2025 è ora completo a metà. Dopo KT Rolster e Anyone's Legend che si sono qualificate oltre la fase svizzera con un record dominante di 3-0, ora altre due squadre si sono assicurate il loro posto nella fase successiva della competizione.

Raggiungendo tre vittorie nella fase svizzera ciascuna, sia G2 Esports che Hanwha Life sono ora confermati per i playoff. Ciò significa che sono disponibili solo altri quattro posti, ma ci sono 10 squadre in competizione per loro, poiché a parte le quattro qualificate, solo Fnatic e BiliBili Gaming sono state eliminate finora accumulando tre sconfitte ciascuna.

Per quanto riguarda le prossime squadre ad essere eliminate o a qualificarsi, al momento della stesura di questo articolo KOI e Secret Whales si stanno affrontando, ognuna delle quali ha un record di 1-2, il che significa che il perdente sarà eliminato da Worlds e il vincitore sarà a una vittoria dall'assicurarsi un posto nei playoff nella partita finale della fase svizzera. Allo stesso modo, più tardi oggi, Gen.G Esports e Top Esports si affronteranno, con entrambe le squadre in vantaggio per 2-1, il che significa che il vincitore si assicurerà un biglietto per i playoff e il vincitore sarà lasciato a lottare per la propria vita nell'ultima partita della fase svizzera.

Pensi che ci sia già un favorito per vincere Worlds ?