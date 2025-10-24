Mondiali 2025: Gen.G Esports si qualifica mentre le Secret Whales vengono eliminate

HQ

Ieri, abbiamo riferito delle due squadre che si sono qualificate per il tabellone dei playoff di Worlds 2025, notando contemporaneamente che alcune altre erano vicine a timbrare il biglietto o ad essere eliminate. Ora abbiamo aggiornamenti su questo fronte.

Dopo aver sconfitto Top Esports nella loro quarta partita della fase svizzera, Gen.G Esports si è ufficialmente qualificato ai playoff raggiungendo tre vittorie nella parte svizzera. Ciò significa che rimangono solo tre posti per i playoff, con tutte le speranze di Top Esports ' ora riposte nella vittoria della quinta e ultima partita.

Altrimenti, dall'altra parte della classifica, Secret Whales sono stati eliminati quando hanno perso contro KOI. Entrambe le squadre erano alla loro ultima possibilità nell'incontro, con KOI sopravvissuta per vivere un altro giorno e ora è a una vittoria dall'assicurarsi un posto nei playoff.

Questo ora significa che otto squadre stanno lottando per tre posti nei playoff. Non ci saranno altre squadre qualificate fino al quinto turno, ma ci saranno altre due squadre che torneranno a casa oggi, poiché la perdente di 100 Thieves vs. T1 e la perdente di Keyd Stars vs. BiliBili Gaming saranno eliminate. I vincitori raggiungeranno il quinto turno dove dovranno battere un'altra squadra disperata per avanzare.