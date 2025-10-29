Mondiali 2025: KT Rolster batte CTBC Flying Oyster per organizzare il primo incontro di semifinale

HQ

Si è concluso il secondo quarto di finale di Worlds 2025. Questa mattina, KT Rolster ha affrontato CTBC Flying Oyster, con il team coreano che ha fatto un breve lavoro sull'organizzazione cinese. In modo scattante, KT Rolster ha superato CTBC Flying Oyster in una vittoria dominante e veloce per 3-0 che significa che ora rimangono in azione solo sei squadre e il primo incontro di semifinale è bloccato.

Dopo aver sconfitto Hanwha Life ieri, Gen.G Esports sarà l'organizzazione che affronterà KT Rolster nella prima delle due semifinali previste per l'1 e il 2 novembre. Non conosciamo ancora l'altro incontro di semifinale poiché i restanti due quarti di finale si svolgeranno domani e giovedì.

