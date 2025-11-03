Mondiali 2025: T1 si aggiudica il quarto biglietto consecutivo per le finali, affronterà KT Rolster

HQ

C'è solo un gioco rimasto nel 2025 League of Legends World Championship. Durante il fine settimana si sono svolte le due semifinali e in esse abbiamo avuto modo di vedere KT Rolster superare Gen.G Esports, che stavano avendo una stagione molto dominante nel 2025, e poi T1 continuare a sfidare le probabilità ed eliminare Top Esports per assicurarsi la loro quarta apparizione consecutiva alle finali a Worlds.

Sembra strano definire T1 sfavorito quest'anno, soprattutto considerando che la squadra è a una vittoria da uno storico threepeat (tre Worlds vittorie consecutive), ma la squadra è riuscita a malapena ad assicurarsi la qualificazione al torneo. T1 si è infilato solo attraverso il Play-Ins, dove ha dovuto sconfiggere Invictus Gaming per raggiungere anche la serie principale degli eventi. Da qui, si è andati avanti nella fase svizzera, dovendo infine competere in una quinta partita per raggiungere i playoff, e poi le cose sono diventate ancora più difficili.

Nei quarti di finale, T1 ha appena superato Anyone's Legend in una serie pazzesca di 3-2, prima di mettere in ordine i suoi affari e distruggere Top Esports 3-0 durante il fine settimana. Questo ora prepara una grande partita domenica 9 novembre, dove T1 dovrà superare KT Rolster, che ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare finora questo Worlds, dopo aver attraversato la fase svizzera imbattuto e finora aver perso solo una mappa nei playoff.

Per quanto riguarda la data in cui è possibile assistere alle finali, la partita inizierà il 9 novembre alle 7:00 GMT/8:00 CET.