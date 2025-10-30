Mondiali 2025: Top Esports infrange le speranze di G2 Esports

HQ

Il terzo dei quattro quarti di finale alle Worlds 2025 è giunto al termine. L'ultima speranza della regione EMEA è stata sconfitta quando G2 Esports è stata appena sconfitta da Top Esports della LPL in una partita abbastanza convincente per 3-1.

Ciò significa che ora solo cinque squadre rimangono in lizza a Worlds 2025, con una semifinale con Gen.G Esports e KT Rolster, e l'altra ora include Top Esports e con lo slot aggiuntivo che verrà deciso domani quando si svolgerà l'ultimo quarto di finale.

Questa partita sarà importante in quanto vedrà la LPL Anyone's Legend affrontare il campione in carica back-to-back T1, un gioco che potrebbe accendere ulteriormente il potenziale di uno storico threepeat o distruggerlo prima che inizi a mettere seriamente radici.

