Natus Vincere incoronato campione della StarSeries 19

Lo scorso fine settimana è stato un grande fine settimana per i fan di Counter-Strike 2 poiché non c'è stato uno, ma due eventi principali in corso. Come vi abbiamo raccontato ieri, il torneo Fissure Playground #2 si è concluso e ha incoronato un campione in Serbia, il tutto mentre in Ungheria un altro vincitore è stato incoronato all'evento StarLadder StarSeries 19.

Dopo una serie di gare d'azione, Natus Vincere è uscito in testa e ha sollevato il trofeo superando Ninjas in Pyjamas nel gran finale. Questo risultato ha visto anche la squadra ucraina tornare a casa con un premio in denaro di $ 200.000.

Ora che questo è nei libri, vedremo NAVI al ESL Pro League: Season 22 in Svezia a partire dalla fine di questa settimana, dove potrebbero scontrarsi con Furia ad un certo punto, l'altro vincitore durante il fine settimana.