Netflix sarebbe la favorita per l'acquisizione da parte di Warner Bros.

La saga che circonda la vendita di Warner Bros. continua. Il gigante della produzione ha recentemente confermato di essere in fase di acquisizione, e questo ha portato diverse aziende a farsi avanti e a far sapere che sarebbero state interessate ad aggiungere Warner Bros. al loro portafoglio. Un gruppo era Paramount Skydance, ma a quanto pare è stato travolto dal gigante dello streaming Netflix, che ora dovrebbe essere l'unico favorito per conquistare Warner Bros.

Secondo il Financial Times, si dice che Netflix e Warner Bros. Discovery siano in trattative esclusive per un accordo di acquisizione. Si sostiene che un accordo potrebbe essere raggiunto in pochi giorni e che la cosa principale che potrebbe ostacolare le cose sia un'offerta da parte dei rivali.

Per il momento, i dati attuali suggeriscono che Netflix sta cercando di acquistare Warner Bros. fino a 28 dollari a quota, il che valuterebbe il colosso della produzione intorno ai 61 miliardi di dollari.

Il principale problema e la condizione di un accordo del genere è che probabilmente ci saranno preoccupazioni di monopolizzazione, come ha sperimentato Microsoft con l'enorme acquisizione di Activision Blizzard da 67,8 miliardi di dollari. Diverse autorità di mercato in tutto il mondo probabilmente valuteranno se combinare le immense dimensioni e il dominio dello streaming di Netflix con la ricchezza di proprietà intellettuale di Warner Bros. e le sue capacità produttive ridurrà in qualche modo la concorrenza nel settore. Questa è una conversazione che avverrà solo se verrà raggiunto un accordo, cosa che, al momento della stesura, non è mai avvenuta.