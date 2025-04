Nightdive Studios vuole iniziare a rimasterizzare i giochi per PlayStation 3 e Xbox 360

HQ

Quando si tratta di dare vita ai vecchi giochi classici, pochi altri lo fanno così bene come Nightdive Studios, che ora ha espresso un forte interesse nell'iniziare a rimasterizzare i titoli dell'era Xbox 360 e PlayStation 3. In un'intervista con VGC, il direttore dello sviluppo aziendale Larry Kuperman e il capo dello studio Stephen Kick hanno dichiarato di essere pronti, affermando quanto segue:

"Era un'esclusiva Xbox 360 o c'era anche una versione per PC? Perché anche questo cambia le cose, la poca conservazione disponibile. Abbiamo il codice sorgente? Se sì, qual è la qualità del codice sorgente? E le risorse? Questo è il tipo di considerazioni che abbiamo qui. Detto questo, ci sono stati alcuni giochi davvero buoni che sono usciti in quell'epoca e che non dovrebbero essere persi".

Kick è poi diventato più specifico, citando Haze come esempio di un titolo che sarebbe stato perfetto da rimasterizzare.

"Per quanto riguarda il tuo punto, però, con un gioco come Haze, diciamo che ipoteticamente avevamo accesso a quello, e quello era il nostro grande titolo per il 2028, giusto? - Andavamo dai designer originali e dicevamo: 'Non è andata bene come speravate, sono sicuro che avete avuto molto tempo per rimuginare e pensare a cosa avreste fatto diversamente'. "

Tuttavia, entrambi riconoscono che PlayStation 3 potrebbe essere una sfida data la sua architettura unica, ma sono fiduciosi che il team abbia l'esperienza necessaria.

Quali giochi per PlayStation 3 e Xbox 360 vorresti vedere rimasterizzati entro Nightdive ?