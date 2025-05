Ninjas in Pyjamas presenta la nuova Apex Legends squadra

HQ

Ninjas in Pyjamas ha ingaggiato un nuovo roster che lo rappresenterà nel mondo del competitivo Apex Legends nel prossimo futuro. In vista del Esports World Cup in estate, che ospiterà il torneo Apex Legends Global Series Midseason, l'organizzazione svedese ha assunto tre nuovi giocatori che lavoreranno insieme al suo attuale allenatore.

I tre giocatori includono Nicholas "Vein" Hobbs, Matias "Kurev" Riffel e Cole "McLovin" Wilson, ognuno dei quali sarà allenato da Elias "raven" Ghribi. La squadra apparirà nella ALGS per il resto della stagione, e si spera anche al Esports World Cup in estate, se riuscirà a qualificarsi per l'azione.

La squadra gareggerà anche in una nuova regione in futuro, poiché sta rinunciando al suo posto in EMEA Apex per cimentarsi invece in Nord America. Parlando di ciò che si aspetta da questi tre nuovi attori, NIP afferma:

"Questa squadra porta un mix di esperienza, potenza di fuoco e potenziale grezzo. Nicholas 'Vein' Hobbs, un veterano di Apex, guida con un'aggressività implacabile e giocate di frizione. Matias 'Kurev' Riffel aggiunge meccaniche taglienti e fame per mettersi alla prova sul palcoscenico più grande. Cole 'McLovin' Wilson completa il trio con un processo decisionale intelligente e compostezza sotto pressione".