Nissan aiuterà Renault a sviluppare la prossima iterazione della Twingo

Renault ha seminato e fatto rumore sui piani per il debutto di una nuova iterazione del modello Twingo da un po' di tempo, e sembra che questo sia finalmente destinato a diventare realtà. In un comunicato stampa, la casa automobilistica francese osserva che sta collaborando con Nissan per trasformare in realtà un nuovoTwingo modello completamente elettrico, sviluppato sulla piattaformaAmpere di Renault.

Nello specifico, ci viene detto: "Il Gruppo Renault, attraverso Ampere, il primo pure player europeo di veicoli elettrici intelligenti, svilupperà e produrrà un derivato di Twingo, un veicolo del segmento A, per Nissan a partire dal 2026, confermando il suo know-how e la sua roadmap per ridurre i costi e i tempi di sviluppo. Questo modello sarà progettato da Nissan".

Quindi sì, il Twingo sarà progettato da Nissan e sta cercando di fare il suo arrivo nel 2026. Non ci viene detto nulla di più sull'auto, il che significa che dovremo solo rimanere sintonizzati prima di saperne di più sulle prestazioni, sulla fascia di prezzo, sulla data di uscita effettiva e su tutte le altre cose buone.

