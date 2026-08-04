No, Disney+ non rimuove 4K, HDR e Dolby Atmos dagli account Premium in tutta Europa

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Nell'ultima settimana, sono emerse diverse segnalazioni, principalmente da utenti francesi, che affermano che non possono più guardare la piattaforma di streaming Disney+ nei formati audiovisivi moderni, come risoluzione 4K, HDR10 ad alta gamma dinamica (né Dolby Vision) o audio spaziale Dolby Atmos. Tutto questo nonostante abbia dispositivi compatibili, abbia provato a guardare titoli che supportano questi formati, abbia un abbonamento Premium e, naturalmente, li abbia già apprezzati in passato.

Le lamentele aumentarono a valanga di nebo; la gente iniziò a menzionare altri formati scomparsi e, peggio ancora, iniziò a diffondersi l'idea che questa 'decisione Disney' avesse influenzato tutta l'Europa, con paesi come Spagna e Regno Unito che avevano visto i loro formati ridattrizzati, secondo alcune affermazioni.

Abbiamo effettuato un controllo iniziale la settimana scorsa e, sul nostro account Disney+ Premium spagnolo o britannico, tutti i formati elencati erano intatti, ad esempio su un titolo come The Mandalorian (ricorda che molte piattaforme limitano Dolby Atmos alla traccia audio originale in inglese, e questa scompare con il doppiaggio locale). Erano disponibili 4K, Dolby Vision e Dolby Atmos, e sia la TV che il ricevitore audio home cinema ricevevano e riconoscevano tutti i formati come al solito. Abbiamo trovato diversi account (a cui non metteremo il link qui) che affermavano che "Disney+ sta rimuovendo 4K e HDR in Europa", cosa chiaramente falsa.

A quanto pare, tutto dipende dai codec e dalle licenze regionali. Come riportato dal giornalista francese Nicolas Lellouche (uno dei primi a condividere la notizia e a presumere che abbia colpito tutta Europa), Disney ha già rilasciato una dichiarazione annunciando il ritorno della risoluzione UHD a 2160p in Francia. La soluzione? Passando dal codec H.265 al codec VP9, secondo la fonte:

"A seguito di una recente sentenza del tribunale, abbiamo implementato una tecnologia alternativa che ci permette di ripristinare gradualmente l'accesso al 4K UHD su Disney+ in Francia. Tuttavia, il 4K UHD potrebbe rimanere temporaneamente non disponibile su alcuni dispositivi durante questa fase di transizione. Siamo consapevoli dell'inconveniente che questo potrebbe causare ai nostri abbonati e stiamo facendo tutto il possibile per espandere rapidamente la compatibilità dei dispositivi e ripristinare l'accesso a 4K, UHD e HDR il prima possibile."

Dopo aver effettuato i controlli, restano alcuni dubbi. A giugno media come flatpanelshd hanno riportato che Dolby Vision e la modalità 3D erano già state rimosse da Disney+. Tuttavia, siamo riusciti a confermare che Dolby Vision è disponibile, anche se non abbiamo uno schermo 3D a disposizione, e tutto suggerisce che la modalità stereoscopica sia stata effettivamente 'eliminata' dalla piattaforma.

"A quel tempo (febbraio), la disputa sui brevetti riguardava solo la Germania, ma fu solo a metà marzo che Disney+ ripristinò Dolby Vision nel resto dell'UE.

"Il problema è riemerso in tutta Europa. Flatpanels ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di lettori che affermano che Dolby Vision HDR è nuovamente non disponibile tramite l'app Disney+ sui loro televisori. Avendo verificato noi stessi, stiamo riscontrando lo stesso problema sui nostri dispositivi".

Con anche i paesi nordici fuori gioco, ancora una volta, al momento, è possibile giocare a un titolo in 4K HDR Dolby Atmos/Vision su Disney+, almeno nelle versioni britannica e spagnola, il che smentisce temporaneamente queste notizie, anche se è chiaro che Disney sta affrontando alcune questioni di licenza codec in alcuni paesi.

Si può guardare Disney+ in tutti questi formati senza problemi? Da quale paese e su quale dispositivo?