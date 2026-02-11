No Man's Sky aggiunge una pistola antigravità e trasforma i giocatori in camionisti spaziali con Remnant

HQ

No Man's Sky continua la sua trasformazione da un rilascio problematico a uno dei progetti più generosamente aggiornati del mondo videoludico. Ora, Hello Games ha rilasciato la versione 6.2, chiamata Remnant .

In particolare, il punto forte di Remnant è la pistola antigravità, ufficialmente chiamata Graviton Coil. Questo modulo può essere attaccato a qualsiasi arma, permettendoci di sollevare, muovere e lanciare oggetti attraverso i pianeti del gioco. Ma l'aggiornamento non si ferma agli esperimenti di fisica. Ad esempio, Remnant introduce anche la meccanica del trasporto spaziale, inclusi nuovi camion, metodi di trasporto merci e impianti di lavorazione per i rifiuti.

Dopo un 2025 intenso che ha portato aggiornamenti come Worlds Part II, Voyagers, Relics, Beacon e Breach, Hello Games dà il via al 2026 con un aggiornamento gratuito ricco di contenuti. Remnant è disponibile ora su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC e Steam Deck. E per una lista completa dei cambiamenti, inclusa la nuova spedizione e tutte le modifiche al gameplay, puoi consultare le note ufficiali degli aggiornamenti...

Testerai l'aggiornamento Remnant ?