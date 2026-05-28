No Man's Sky ha un evento in stile Helldivers II nell'aggiornamento The Swarm

HQ

No Man's Sky sta davvero diventando il gioco di tutti i giochi. Recentemente ha incluso un'arena di combattimento in stile Pokémon per creature aliene, e ora introduce un evento di fine del mondo in stile raid/Helldivers II sotto forma dell'aggiornamento The Swarm.

La posta in gioco non è mai stata così alta per l'ampia galassia di Hello Games, poiché i giocatori dovranno combattere orde di Swarmers e abbattere l'Alveare di Vetro per prevenire ulteriori invasioni. Nonostante il nome, l'Alveare di Vetro non si frantumerà facilmente, e i giocatori dovranno collaborare per assemblare i tre frammenti del Nucleo Prismatico, che potranno essere usati nell'assalto finale alla stazione dell'Alveare.

Durante una spedizione di otto settimane, i giocatori combatteranno contro gli Swarmers che invadono i pianeti, uccidendoli per ottenere maggiori informazioni su dove trovare i tre frammenti. Al di fuori di questo grande evento narrativo, i giocatori potranno anche ottenere un nuovo set di armatura affrontando gli Swarmers, e anche un nuovo Flightpack.