Non aspettarti che la musica torni nel Nintendo eShop

Quello del Nintendo eShop aveva una colonna sonora di sottofondo che suonava mentre esploravi e trovavi il prossimo gioco da aggiungere alla tua collezione. Ma questa non è più una realtà da un po' di tempo, e questo non cambierà nemmeno per l'eShop di Nintendo Switch 2.

Lo ha affermato il produttore Kouichi Kawamoto in una dichiarazione a Polygon, in cui spiega perché la musica di sottofondo non tornerà e perché probabilmente rimarrà così anche in modo permanente.

"A differenza di allora, l'eShop ora ha molti video che mostrano i giochi. Non volevamo intrometterci in questo, quindi non abbiamo musica lì".

L'attenzione sull'eShop oggi non è tanto sull'esperienza complessiva quanto sulle prestazioni, che è quanto affermato da Kawamoto in un'ulteriore istanza, dove ha aggiunto: "Volevo assicurarmi che l'esperienza fosse fluida. Che lo scorrimento dell'elenco non si blocchi, che sia molto fluido, che le pagine si carichino velocemente".

Ti piacerebbe vedere il ritorno della musica dell'eShop?