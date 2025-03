Non aspetteremo altri tre anni per Severance Stagione 3

HQ

Ben Stiller ha rivelato che non aspetteremo tre anni per il nostro prossimo lotto di Severance episodi. La prima stagione è uscita nel febbraio 2022 e, dopo averci lasciato in uno dei più grandi cliffhanger della TV recente, ci ha fatto aspettare anni prima di poter finalmente dare un'altra occhiata alla scienza contorta dietro le Lumon Industries.

Parlando con i fratelli Kelce in un recente episodio del loro podcast New Heights, Stiller ha rivelato quello che poteva su Severance in un rapido giro di domande. Quando gli è stato chiesto se avremmo aspettato tre anni per la terza stagione, Stiller ha detto "assolutamente no".

Le nuove stagioni della prima TV richiedono un po' di tempo al giorno d'oggi. Sono finiti i giorni in cui potevamo aspettarci una nuova stagione di ogni show che amavamo ogni anno, qualcosa che Game of Thrones ci offriva. Tuttavia, considerando la popolarità di Severance, sarebbe sorprendente se Apple continuasse a farci aspettare in blocchi di tre anni.