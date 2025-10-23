Nove debuttanti faranno il loro debutto alle FP1 del Gran Premio del Messico

HQ

Il Gran Premio del Messico si svolgerà questo fine settimana in un finale di stagione inaspettatamente emozionante, ma al di là della lotta Verstappen-McLaren (che si è un po' sporcata ad Austin), sarà l'occasione per nove debuttanti di prendere il volante della Formula 1 nelle prove libere 1. Nove rookie parteciperanno alla sessione di prove libere di venerdì.

Si tratta della regola obbligatoria della FIA che prevede che ogni squadra scambi uno dei propri posti di pilota con un rookie due volte a stagione durante le sessioni di prove, in modo che quei giovani piloti possano acquisire una vera esperienza nei circuiti di Formula 1. Per definizione ufficiale, un rookie è qualcuno con meno di due partenze nei Gran Premi.

Molte squadre hanno optato per il Messico per dare una possibilità ai loro debuttanti. Il motivo è che i prossimi Gran Premi in Brasile e Qatar hanno gare sprint, il che significa che i team vorrebbero che i loro piloti principali avessero tutta l'esperienza possibile. Di conseguenza, ci saranno nove debuttanti questo venerdì: uno per ogni squadra tranne la Sauber.



McLaren: Pato O'Ward sostituisce Lando Norris o Oscar Piastri



Mercedes: Fred Vesti prende il posto di George Russell



Ferrari: Antonio Fuoco prende il posto di Lewis Hamilton



Red Bull: Arvid Lindblad prende il posto di Yuki Tsunoda



Williams: Luke Browning prende il posto di Carlos Sainz



Aston Martin: Jak Crawford prende il posto di Lance Stroll



Haas: Ryo Hirakawa sostituisce Ollie Bearman



Racing Bulls: Ayumu Iwasa prende il posto di Liam Lawson



Alpine: Paul Aron prende il posto di Pierre Gasly

