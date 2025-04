Oltre 40 partner saranno coinvolti nel Galaxies Gaming Showcase

HQ

Alla fine di questo mese, abbiamo una vetrina di gioco da non perdere. Non stiamo parlando del Mario Kart World Direct, e forse anche dello spettacolo Borderlands 4 PlayStation che era stato promesso per la primavera. Invece, questo è in riferimento al Galaxies Gaming Showcase.

Questo evento riunirà un sacco di nomi del settore per una trasmissione di un'ora che offrirà "anteprime mondiali, rivelazioni esclusive di gameplay e annunci a sorpresa", e ora conosciamo i 40+ partner confermati che saranno coinvolti e allo stesso modo alcuni giochi che sono sicuramente destinati ad apparire.

Prima di arrivare all'elenco dei partner, i giochi che sappiamo per certo saranno presenti includono Jagex Runescape: Dragonwilds, Remedy FBC: Firebreak, Legion Studio Covenant, Apeirogon Games ' LAPD 2195, Krafton -published Rivals Hover League, FuturLab 's PowerWash Simulator 2, Moju Studios ' Asuka The Ascent, SonderingEmily Lily's World XD e Two Stamp Hear Tell of Hauntings.

Per quanto riguarda l'elenco completo dei partner, sono i seguenti:



Giochi amplificati



Amplificatore



Giochi di Apeirogon



Astrologico



Bellissimo glitch



Bossa Studios



Giochi di Chamo



Congrega di codice



Crytivo



Sviluppatore Dob



Paradiso dei sogni



Giochi di Fireshine



FuturLab



Jagex



Kepler Interattivo



Cinetico



Konami



Krafton Inc.



Seme da laboratorio



Studio della Legione



Megabit



Giochi del MidWest



Studi MoJu



Giochi di Nebulose



Necrosoft



Nekki



Giochi Null



Oro Interattivo



Pantalone



Maniaci dei pixel



Stack di gioco



Rimedio



Sciabola interattiva



Modalità segreta



SommergimentoEmily



Squadra 17



I giochi CoLab



Piccolo drago



Due francobolli



Vuoto interattivo



Coloro che guarderanno lo spettacolo avranno anche diritto a una copia gratuita di Black Desert Online, che viene servito come Twitch Drop.

Il Galaxies Gaming Showcase avverrà il 17 aprile alle 20:00 BST / 21:00 CEST.