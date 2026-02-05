Orbitals arriverà su Nintendo Switch 2 quest'estate

HQ

Dando il via al Nintendo Direct: Partner Showcase, abbiamo appena avuto un altro assaggio dell'attesa e davvero straordinaria avventura cooperativa di Shapefarm, nota come Orbitals.

Creato con una direzione artistica sorprendente che ricorda l'opera iconica di Akira Toriyama, l'ultimo assaggio del progetto ha toccato leggermente i piani di lancio del gioco ma ha anche affinato alcune delle meccaniche che verranno utilizzate nel gioco.

Per prima cosa, abbiamo incontrato il Scraphook che funge da strumento per manipolare l'ambiente e sbloccare piattaforme altrimenti chiuse. A questo si aggiunge il Liquid Launcher, un oggetto interessante che può fornire alle piattaforme floreali l'idratazione necessaria per fiorire e può persino raffreddare superfici surriscaldate. Infine, il Beam Cannon è apparso anche per mostrare le sue capacità di distruggere ostacoli.

Oltre a questo, abbiamo saputo che Orbitals supporterà GameShare al suo debutto, il che significa che, pur essendo un'esclusiva per Nintendo Switch 2, la funzione permetterà anche agli utenti su Switch 1 di godersi l'azione.

Guardando la finestra di lancio, tutto quello che sappiamo è che è prevista per qualche periodo estivo.