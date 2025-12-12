Orbitals presenta un'avventura spaziale cooperativa in stile Toriyama esclusiva per Nintendo Switch 2

Quando si pensa all'animazione del XX secolo, vengono subito in mente alcuni nomi riconoscibili, sia per la narrazione che per lo stile di disegno. Akira Toriyama viene quasi sempre al primo posto per entrambi. Quell'epifania per il defunto creatore mangaka di Dragon Ball si è percepita quando abbiamo visto Orbitals, l'avventura spaziale fantascientifica sviluppata da Shapefarm con Unreal Engine 5 e pubblicata da Kepler Interactive.

Orbitals è un'esperienza cooperativa in cui i giocatori assumeranno i ruoli di Maki e Omura, due esploratori inseparabili con molta più determinazione che esperienza lavorativa che cercano di salvare la loro stazione spaziale fatiscente da una tempesta cosmica. "Che si tratti di usare strumenti unici per spianare la strada, pilotare la loro astronave attraverso pericolosi campi di asteroidi o prendersi una pausa per immergersi nell'atmosfera squisita ispirata agli anime, i giocatori intraprenderanno un'avventura intergalattica e forjeranno nuovi legami come amici."

Inoltre, gli sviluppatori hanno collaborato con Studio Massket, la casa di animazione dietro centinaia di alcuni degli anime giapponesi più amati e popolari, per creare cinematiche artigianali per il gioco, aggiungendo un ulteriore livello di autenticità agli appassionati di anime. Orbitals verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch 2 nel 2026, e potete vedere il trailer e alcuni screenshot qui sotto.