Padroneggia la tua respirazione con 8 ore di allenamento con Wolverine di Hugh Jackman

La vita può essere stressante e travolgente. Lo sappiamo tutti. Fortunatamente, ci sono strumenti là fuori progettati per aiutarti a mantenere l'equilibrio e rimanere rilassato, come i bizzarri video di Marvel Ambience.

Ora, uno nuovo di questi ha fatto il suo arrivo, con questo che si concentra su Wolverine di Hugh Jackman e arriva sotto forma di un video di 8 ore e 36 minuti che vede esclusivamente il leggendario X-Men fissare la telecamera e respirare...

Per chiunque di voi si chieda se c'è qualcosa di più in questo video oltre a questo, la risposta a questa domanda è che non c'è. Ancora! Se stai lottando per scrollarti di dosso la giornata e per addormentarti, forse Logan può aiutarti essendo una scelta particolarmente strana di rumore bianco.