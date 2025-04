Payday 3 lo sviluppatore ha trovato il suo nuovo CEO

HQ

L'anno scorso, in seguito al difficile lancio di Payday 3, il CEO dello sviluppatore Starbreeze Studios Tobias Sjögren si è dimesso. La ricerca per trovare il suo sostituto ha richiesto un po' di tempo, ma ora è finalmente finita.

Adolf Kristjansson, un veterano del settore che in precedenza è stato direttore senior della strategia di comunicazione globale di EA. In una dichiarazione, Kristjansson ha detto che vuole trasformare Starbreeze in uno studio multi-titolo.

"Mi unisco a Starbreeze con grande entusiasmo per i progetti attuali e futuri dell'azienda, non ultimo il prossimo titolo Dungeons & Dragons. Non vedo l'ora di continuare il lavoro di espansione del franchise di Payday e di trasformare Starbreeze in un vero e proprio studio multi-titolo. Soprattutto, non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri talentuosi team e di impegnarmi con la nostra appassionata comunità di giocatori mentre costruiamo insieme il prossimo capitolo di Starbreeze", ha affermato.

Sebbene Payday 3 sia stato un flop per Starbreeze, c'è ancora la possibilità che possa invertire la rotta. Come ha dimostrato Payday 2, lo studio è in grado di offrire alcuni giochi straordinari.