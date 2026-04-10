PGL Bucarest 2026: Ecco le partite delle semifinali di oggi

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Abbiamo menzionato ieri che quattro squadre sarebbero state eliminate dal torneo PGL Bucarest 2026 Counter-Strike 2 prima della fine della giornata, lasciando solo quattro squadre rimaste e, allo stesso modo, solo quattro partite rimaste. Di seguito sono riportati gli incontri del 10 e 11 aprile e, per quanto riguarda le quattro squadre eliminate ieri, queste includono Eyeballers, MiBR, Parivision e B8.

Semifinali (10 aprile):



Astralis vs. 3D Max alle 15:00 BST/16:00 CEST



The MongolZ vs. FUT Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST



Partita per il terzo posto (11 aprile):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 13:00 BST/14:00 CEST



Finale (11 aprile):



Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Chi pensi arriverà fino in fondo?