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PGL Bucarest 2026: Ecco le partite delle semifinali di oggi

Solo quattro squadre rimangono nel torneo principale Counter-Strike 2.

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Abbiamo menzionato ieri che quattro squadre sarebbero state eliminate dal torneo PGL Bucarest 2026 Counter-Strike 2 prima della fine della giornata, lasciando solo quattro squadre rimaste e, allo stesso modo, solo quattro partite rimaste. Di seguito sono riportati gli incontri del 10 e 11 aprile e, per quanto riguarda le quattro squadre eliminate ieri, queste includono Eyeballers, MiBR, Parivision e B8.

Semifinali (10 aprile):


  • Astralis vs. 3D Max alle 15:00 BST/16:00 CEST

  • The MongolZ vs. FUT Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST

Partita per il terzo posto (11 aprile):


  • Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 13:00 BST/14:00 CEST

Finale (11 aprile):


  • Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 16:00 BST/17:00 CEST

Chi pensi arriverà fino in fondo?

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