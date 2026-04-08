PGL Bucarest 2026: The MongolZ, MiBR e 3DMax si uniscono alla lista delle squadre destinate ai playoff

HQ

Le prime squadre a ottenere il loro biglietto per i playoff per PGL Bucarest 2026 sono state confermate all'inizio della settimana, un tema di cui abbiamo parlato ieri, quando abbiamo anche segnalato che altre squadre sarebbero state confermate per i playoff più tardi nel pomeriggio. Ora possiamo parlare degli ultimi risultati della fase a gironi.

Recentemente, The MongolZ, MiBR e 3DMax hanno tutti assicurato il loro posto nei playoff vincendo una terza partita della fase a gironi. Sorprendentemente, nessuno di questi risultati ha effettivamente eliminato squadre dal torneo, poiché si è trattato di una battaglia tesa tra un gruppo di organizzazioni che cercavano di raggiungere la terza vittoria.

A questo punto, più in basso nella classifica del girone ci sono stati diversi match a eliminazione diretta, con BC.Game Esports, NRG e Inner Circle Esports tutti caduti vittime e sconfitti in match cruciali, il che significa che le loro speranze per il torneo sono state vanificate.

Rimangono solo altri tre posti per i playoff da coprire, che avverranno questo pomeriggio. Oggi sono previste tre partite, tutte cruciali in cui il vincitore avanza e il perdente viene eliminato. Per quanto riguarda le partite, vedi queste qui sotto.



Fokus contro Eyeballers



B8 vs. Legacy



Parivision vs. Wildcard



Una volta terminate queste partite, il tabellone dei playoff sarà classificato, quindi aspettatevi un altro aggiornamento domani.