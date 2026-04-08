PGL Bucarest 2026: The MongolZ, MiBR e 3DMax si uniscono alla lista delle squadre destinate ai playoff
Mentre BC. Game Esports, NRG e Inner Circle Esports sono le ultime squadre che acquistano biglietti aerei per tornare a casa.
Le prime squadre a ottenere il loro biglietto per i playoff per PGL Bucarest 2026 sono state confermate all'inizio della settimana, un tema di cui abbiamo parlato ieri, quando abbiamo anche segnalato che altre squadre sarebbero state confermate per i playoff più tardi nel pomeriggio. Ora possiamo parlare degli ultimi risultati della fase a gironi.
Recentemente, The MongolZ, MiBR e 3DMax hanno tutti assicurato il loro posto nei playoff vincendo una terza partita della fase a gironi. Sorprendentemente, nessuno di questi risultati ha effettivamente eliminato squadre dal torneo, poiché si è trattato di una battaglia tesa tra un gruppo di organizzazioni che cercavano di raggiungere la terza vittoria.
A questo punto, più in basso nella classifica del girone ci sono stati diversi match a eliminazione diretta, con BC.Game Esports, NRG e Inner Circle Esports tutti caduti vittime e sconfitti in match cruciali, il che significa che le loro speranze per il torneo sono state vanificate.
Rimangono solo altri tre posti per i playoff da coprire, che avverranno questo pomeriggio. Oggi sono previste tre partite, tutte cruciali in cui il vincitore avanza e il perdente viene eliminato. Per quanto riguarda le partite, vedi queste qui sotto.
- Fokus contro Eyeballers
- B8 vs. Legacy
- Parivision vs. Wildcard
Una volta terminate queste partite, il tabellone dei playoff sarà classificato, quindi aspettatevi un altro aggiornamento domani.