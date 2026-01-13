PGL rivela le squadre partecipanti al torneo Cluj-Napoca 2026 Counter-Strike 2

HQ

Questa settimana, il calendario 2026 Counter-Strike 2 inizia a prendere forma, con il via del torneo BLAST Bounty Winter 2026. Questo segna l'inizio di un anno molto intenso in cui ci saranno eventi e azioni quasi ogni settimana. A tal fine, dopo BLAST Bounty, le migliori squadre e giocatori parteciperanno a IEM Krakow in Polonia, e subito dopo si recheranno in Romania per il primo evento PGL dell'anno.

Tra il 14 e il 22 febbraio, la PGL ospiterà presto il suo evento Cluj-Napoca 2026 e, con 1,25 milioni di dollari in palio quando l'azione si svolgerà al BT Arena della città, ora conosciamo le squadre confermate che saranno presenti.

In totale, 16 squadre saranno presenti all'evento e, per quanto riguarda chi siano, potete consultare la lista qui sotto.



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Natus Vincere



Mouz



FaZe Clan



I Mongoli



Aurora



B8



Eredità



G2 Esports



3DMax



Astralis



Parivision



Eroico



PaiN Gaming



Le squadre si sfideranno prima in una fase a gironi in cui otto squadre saranno eliminate e otto accederanno a un evento playoff successivamente. Sapremo chi sono dopo che l'elemento gruppo sarà finito prima del 20 febbraio.

Chi consideri favorito per vincere PGL Cluj-Napoca 2026 ?