PGL tornerà a Cluj-Napoca per i prossimi tre anni

Se vi è piaciuto il torneo PGL Cluj-Napoca Counter-Strike 2 di febbraio, che si è concluso nel weekend e ha visto il Team Vitality continuare a vincere, abbiamo una buona notizia da condividere.

L'organizzatore del torneo ha rivelato che è stata firmata una proroga con la città rumena e la BTarena per vedere il ritorno dell'evento CS2 per i prossimi tre anni. Questo fa parte di un impegno per continuare a far crescere la presenza di CS2 nel paese e di un altro sforzo per rendere la città transilvana una meta chiave nel calendario annuale per l'esport.

Parlando dell'estensione, il CEO di PGL Silviu Stroie ha dichiarato: "Siamo entusiasti di continuare il nostro percorso a Cluj-Napoca. L'energia all'interno di BTarena e il sostegno della comunità locale sono stati eccezionali. Non vediamo l'ora di costruire su questo successo nei prossimi tre anni."

Ci viene detto di aspettarci ulteriori informazioni riguardo a date e biglietti man mano che ci avviciniamo a ogni torneo annuale.