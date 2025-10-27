Phil Spencer dice che Forza Motorsport sta solo riposando piuttosto che essere in pensione

HQ

Molti sono rimasti sorpresi quando è stato annunciato Forza Horizon 5, in quanto rappresentava un allontanamento dal principio dell'alternanza dei giochi, che Microsoft aveva precedentemente seguito con Forza Motorsport e Forza Horizon. Il primo ha avuto crescenti difficoltà a mantenere la sua posizione di vendita, mentre il secondo è cresciuto in popolarità - e dopo i licenziamenti allo studio Motorsport Turn 10 all'inizio di quest'anno, molti temevano che ora sarebbero stati decimati per aiutare con la serie Horizon in futuro, con il Motorsport morto e sepolto.

Ma... Non è così. E la fonte di questa affermazione è il capo del gioco di Microsoft, Phil Spencer. In un'intervista con Famitsu (grazie a Windows Central), ha detto questo sul Motorsport:

"Per quanto riguarda Forza Motorsport, a volte dobbiamo spostare la nostra attenzione sui giochi che verranno rilasciati prima. E capisco anche che molte persone hanno reagito quando la scala di Turn 10 Studios è stata ridotta. Per quanto ci riguarda, ci sono molti giochi che vorremmo supportare con attenzione, e a volte diamo al team di sviluppo un po' più di tempo in modo che non continuino a essere in uno stato di tensione".

In breve, la serie è semplicemente in attesa per il momento e al team di sviluppo verrà dato il tempo di cui ha bisogno. Si spera che questo significhi un ritorno più grande per la prossima generazione di console, ma in ogni caso, probabilmente dovremo aspettare molto tempo per scoprirlo.