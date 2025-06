PlayStation conferma che domani si terrà uno State of Play

HQ

L'E3 è morto, ma ciò non significa che gli sviluppatori, i publisher e i produttori di console abbiano smesso di rendere i mesi estivi emozionanti con grandi eventi e annunci. Sapevamo già che il Summer Game Fest andrà in onda venerdì e che Microsoft avrà il suo Xbox Games Showcase domenica, e ora abbiamo finalmente la conferma che anche PlayStation seguirà la tradizione.

Sony conferma che il grande State of Play estivo del 2025 inizierà alle 22:00 BST / 23:00 CEST del 4 giugno. Questo è domani, e ci è stato detto di aspettarci più di 40 minuti di trailer e annunci da tutto il mondo.

È un sacco di tempo da riempire, quindi citiamo alcuni dei giochi che potrebbero apparire: Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, il ritorno di God of War nella mitologia greca, Hell is Us, Stellar Blade, Monster Hunter: Wilds, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Resident Evil 9 e molto altro ancora.

Cosa spera di vedere domani nello State of Play?