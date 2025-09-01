PlayStation conferma che lo State of Play si terrà mercoledì

HQ

A Sony piace tenere le presentazioni State of Play a settembre, quindi era molto atteso quando sono iniziate anche le voci su uno di questi eventi. Molti speravano che includesse notizie su Marvel's Wolverine, Hades II, Kingdom Hearts IV, Saros e altro ancora. Beh, ho buone e cattive notizie.

La buona notizia è che PlayStation conferma che un nuovo State of Play andrà in onda il 3 settembre alle 19:00 BST/20:00 CEST. La "cattiva" notizia è che si tratterà solo di 007 First Light di IO Interactive. Vedremo più di 30 minuti di gameplay che mostreranno sparatorie, stealth e inseguimenti in auto ad alta velocità, mentre gli sviluppatori danesi ci forniranno molte più informazioni sul gioco che verrà lanciato nel 2026.

Pensi che questo sarà l'ultimo State of Play di PlayStation quest'anno, o ne hanno in programma anche uno generale?