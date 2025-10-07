PlayStation ha provato a creare giochi FIFA

HQ

I giochi FIFA di Electronic Arts erano - e sono ancora sotto forma di EA Sports FC - uno dei franchise più conosciuti e più venduti al mondo. Abbiamo visto diversi concorrenti andare e venire nel corso degli anni, ma la maggior parte di loro è svanita nel nulla a causa di un gameplay meno soddisfacente, di una grafica peggiore e/o della mancanza di veri giocatori, stadi e simili. Quest'ultima parte rende la storia di oggi particolarmente interessante.

Il business dei giochi' Christopher Dring ha avuto l'opportunità di parlare con Juan Montes, vicepresidente dello sviluppo software di PlayStation dal 1994 al 2000, e quest'ultimo ha rivelato che il produttore di console aveva provato a ottenere la licenza FIFA all'epoca:

"La tecnologia c'era, era abbastanza buona, ed eravamo molto vicini a ottenere la licenza FIFA. Molto, molto vicino.

Ma alla fine, abbiamo deciso di non perseguirlo [per avere] un buon rapporto con una terza parte. Ma eravamo molto vicini ad essere in quello spazio".

Si sono invece accontentati di ottenere l'approvazione da parte della FIFPRo, il che significava che This is Football e This is Football 2 di Sony Computer Entertainment avevano almeno alcuni giocatori e stadi reali.

Un dettaglio interessante. Pensi che PlayStation avrebbe potuto cambiare la storia realizzando giochi di calcio FIFA?