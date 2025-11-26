LIVE
      PlayStation Plus ci offrirà 5 giochi gratis a dicembre

      Lego, horror, Neon White e altro ancora possono essere tuoi se hai PS Plus Essential.

      Noi che abbiamo PlayStation Plus Essential (o i livelli più alti) di solito riceviamo tre giochi gratis come parte dell'abbonamento ogni mese, ma Sony ama pensare che dicembre sia un mese di doni.

      Probabilmente è uno dei motivi per cui PS Plus Essential ci darà cinque giochi gratis a dicembre, e la selezione non è nemmeno male:


      • Terzo Piano di Uccisione

      • Avventure Lego Horizon

      • Neon White

      • Eco della Sindualità di Ada

      • Le Prove Finali

      Riadatteranno Stray, EA Sports WRC e Totally Accurate Battle Simulator il 2 dicembre, quindi aggiungi gli ultimi tre alla tua collezione prima di allora.

      Speravi di ottenere uno di questi giochi gratis e/o consiglieresti uno dei giochi PS Plus Essential di dicembre?

