PlayStation Plus ci offrirà 5 giochi gratis a dicembre
Lego, horror, Neon White e altro ancora possono essere tuoi se hai PS Plus Essential.
Noi che abbiamo PlayStation Plus Essential (o i livelli più alti) di solito riceviamo tre giochi gratis come parte dell'abbonamento ogni mese, ma Sony ama pensare che dicembre sia un mese di doni.
Probabilmente è uno dei motivi per cui PS Plus Essential ci darà cinque giochi gratis a dicembre, e la selezione non è nemmeno male:
- Terzo Piano di Uccisione
- Avventure Lego Horizon
- Neon White
- Eco della Sindualità di Ada
- Le Prove Finali
Riadatteranno Stray, EA Sports WRC e Totally Accurate Battle Simulator il 2 dicembre, quindi aggiungi gli ultimi tre alla tua collezione prima di allora.
Speravi di ottenere uno di questi giochi gratis e/o consiglieresti uno dei giochi PS Plus Essential di dicembre?