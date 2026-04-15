Pokémon Pokopia ha una gara di saltare con la corda a tempo limitato che inizia a fine settimana

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Pokémon Pokopia è stato descritto come un clone di Animal Crossing con Pokémon quando è stato annunciato e molti sono quasi rimasti delusi dal fatto che questo significasse probabilmente dover aspettare ancora di più per il ritorno di Animal Crossing. Tuttavia, una volta uscito il gioco, divenne chiaro che era molto di più, e divenne incredibilmente popolare.

Ora, The Pokémon Company vuole assicurarsi che ci siano sempre molte attività e cose da fare nel gioco per intrattenere il suo vasto pubblico. Ecco perché hanno annunciato il Concorso di Corda da Salto di Bulbasaur. È un evento a tempo limitato (19-26 aprile) che è praticamente quello che sembra: una gara di saltare con la corda.

Se vuoi partecipare, dovrai aver completato la missione Sbadigliare a Raffica nel Deserto Secco, ma una volta completata, puoi semplicemente manifestare il tuo interesse con Bulbasaur fuori dal Centro Pokémon. Più salti completi, migliori premi puoi aspettarti. Sul sito web possiamo anche leggere:

"Puoi anche incontrare altri giocatori nei loro mondi o sulle Isole delle Nuvole per partecipare a una gara multiplayer di saltare la corda!

"Nel mondo di un altro giocatore, sia il conduttore che gli ospiti possono partecipare al concorso di saltare la corda, inclusi coloro che giocano in modalità spettatore. Il maggior numero di salti registrati da un giocatore partecipante diventerà il punteggio più alto di quel mondo, ma solo il conduttore riceverà i premi."

Detto ciò, auguriamo a tutti buona fortuna.