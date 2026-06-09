Pokémon Pokopia viene ampliato con diverse espansioni

HQ

Se li hai già raccolti tutti in Pokémon Pokopia e stai cercando qualcosa di nuovo da fare con noi, abbiamo delle notizie entusiasmanti. Durante il Nintendo Direct di oggi, sono state rivelate due espansioni per il gioco.

Uno di questi offre esplorazione sotto la superficie, dove creature come Vaporeon, Magikarp e Poliwag prosperano naturalmente. Fortunatamente, questa espansione, che uscirà ad agosto, è completamente gratuita da scaricare per chi possiede il gioco. Il gioco riceverà anche un Pass di Espansione che includerà tre aggiornamenti. Questo costerà denaro, ma aggiungerà molti nuovi contenuti sotto forma di edifici, nuove creature e persino una nuova area. Questo add-on sarà rilasciato in tre fasi: la prima arriverà ad agosto, la seconda entro la fine dell'anno e l'ultima il prossimo anno.

Un trailer che mostra elementi delle prossime espansioni è disponibile per vedere qui sotto.