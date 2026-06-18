Poncle potrebbe ritirarsi dalla collaborazione Fortnite dopo l'annuncio di Epic per l'IA generazionale

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Epic Games ha ospitato ieri sera il suo show State of Unreal, dove ha messo in luce molti dei principali piani e cambiamenti in serbo per la piattaforma Unreal Engine. Anche se ci sono molti motivi per entusiasmarsi, ci sono anche alcuni elementi che hanno un po' infastidito i fan, dato che Epic ha usato la serie per confermare che utilizzerà l'IA generativa per aiutare nel design di Fortnite personaggi, abiti e luoghi nel gioco. Molti fan hanno chiesto che vengano introdotti dei disclaimer quando ciò diventa realtà, senza dubbio per sapere se una skin a pagamento è stata creata dall'uomo o semplicemente generata da un'intelligenza artificiale.

E non sono solo i fan a rimanere un po' delusi dalla notizia, dato che ora lo sviluppatore indie Poncle ha annunciato che sta rivedendo la partnership con Epic Games per portare i cosmetici di Vampire Survivors nel mondo più ampio Fortnite.

In una dichiarazione su Reddit, Poncle scrive: "Dopo le notizie di oggi sull'uso dell'IA generazionale da parte di Epic per creare ogni tipo di asset di videogioco, inclusi Fortnite personaggi, stiamo attualmente "rivedendo" la nostra collaborazione con Fortnite. Ti faremo sapere se qualcosa andrà avanti."

La grande domanda è se Poncle sia semplicemente il primo di una manciata di sviluppatori che valuteranno la loro collaborazione con Epic Games ora che lo sviluppatore ha segnalato la sua intenzione di esplorare con maggiore efficacia tutto ciò che riguarda l'IA generativa.