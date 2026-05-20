Poppy Playtime: Il Capitolo 5 uscirà su console già la prossima settimana

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Quando Poppy Playtime: Capitolo 5 (che potrebbe non essere l'ultimo capitolo del gioco?) è arrivato su PC all'inizio di quest'anno, ci è stato detto di aspettarci una versione console in futuro, ma lo sviluppatore MOB Entertainment non ha potuto fornire una data precisa su quando sarebbe avvenuta esattamente.

Sembra che il lancio sia più vicino e anticipato del previsto, dato che ora è stato confermato che Poppy Playtime: Capitolo 5 arriverà ufficialmente su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch già dalla prossima settimana, il 27 maggio.

Per avere un assaggio di cosa aspettarti, puoi leggere la nostra recensione del Capitolo 5 qui e anche dare un'occhiata alla nostra pratica guida per conquistare tutto ciò che riguarda Poppy Playtime. Abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare recentemente con lo sviluppatore MOB Entertainment, dove abbiamo affrontato come lo studio affronta l'IA, tra le altre aree.