Poppy Playtime ottiene l'esperienza horror ufficiale in Fortnite

Dopo il suo arrivo e la sua ascesa alla celebrità qualche anno fa, Poppy Playtime ha continuato a conquistare il mondo. Presto, monterà la sua invasione di Fortnite, poiché il popolare battle royale riceverà un'apparizione da Huggy Wuggy di tutte le cose come opzione cosmetica. Ma per aggiungere a questo, e considerando che è il periodo più spaventoso dell'anno, possiamo anche aspettarci una modalità a tema Unreal Editor for Fortnite che porta il fattore paura.

Si chiama Poppy Playtime: Escape Trials, ed è una "versione in pillole ma dinamica dell'universo di Poppy Playtime". Per quanto riguarda ciò che i fan dovranno vivere, ci è stato detto che l'obiettivo sarà quello di esplorare ambienti ispirati ai primi capitoli della serie, come Factory e Game Station, il tutto mentre si scappa da Huggy Wuggy e dal Smiling Critters.

Per completare questo compito a portata di mano, i giocatori saranno in grado di utilizzare la firma Grab Hands e Grab Packs, il tutto per navigare nei livelli e superare i diversi enigmi per fuggire. Ci sarà anche un certo grado di progressione in quanto le monete potranno essere raccolte e spese per gli aggiornamenti degli strumenti.

Disponibile per 1-4 giocatori, l'esperienza Escape Trials è ora disponibile per giocare semplicemente utilizzando questo codice mappa: [7441-2135-1198]