Poppy Playtime rilascia un nuovo trailer non censurato per celebrare il successo del Capitolo 5, la versione console arriverà quest'anno

Poppy Playtime Capitolo 5: Broken Things ha sorpreso tutti i giocatori raggiungendo una conclusione "aperta" di un conflitto che gli sviluppatori ci avevano preparato da anni. Con tanti inseguimenti, spaventamenti e enigmi molto originali, come vi abbiamo detto nella nostra recensione, questo ultimo capitolo di Poppy Playtime ha lasciato molti giocatori con la voglia di saperne di più, perché non si stancano mai di Poppy.

Broken Things è stata l'uscita di maggior successo del franchise, detenendo il primo posto nelle vendite su Steam per oltre 24 ore, vendendo molto di più rispetto ai capitoli precedenti ed essendo la più vista su Twitch. Per celebrare il grande successo dell'uscita di questo quinto capitolo, Mob Entertainment ci ha regalato un trailer esteso e senza censura che ci mostra ancora una volta il non tanto amato Outnimals. Anche Mob Entertainment coglie questa occasione per ricordarci che il gioco arriverà su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch quest'anno. Se sei bloccato sul Capitolo 5, ecco la nostra guida. Puoi anche consultare il nostro riassunto della storia qui.

