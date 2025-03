PowerWash Simulator supera i 17 milioni di giocatori

HQ

PowerWash Simulator di FuturLab è diventato costantemente uno dei più grandi giochi sul mercato, e questo si riflette ancora una volta nel suo ultimo annuncio di pietre miliari per i giocatori. È stato appena affermato che il gioco ha superato i 17 milioni di giocatori dal suo debutto, ma non è tutto.

In vista dell'arrivo di PowerWash Simulator 2 entro la fine dell'anno, è stato confermato che il gioco originale riceverà almeno altri due drop di contenuti gratuiti. Questi saranno conosciuti come Muckingham Files 5 e 6, ed entrambi verranno lanciati nei prossimi mesi.

Parlando di questo importante traguardo, il COO Chris Mehers ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di annunciare finalmente il sequel di uno dei nostri titoli di maggior successo. Con oltre 17 milioni di giocatori in tutto il mondo, PowerWash Simulator ci ha permesso di auto-pubblicare un sequel, una sfida entusiasmante che siamo lieti di intraprendere. Non vediamo l'ora di portare ai giocatori il prossimo passo avanti nella serie PowerWash Simulator ".

